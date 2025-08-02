Собянин: открыт пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пешеходный переход через МЦД-2 между "Щербинкой" и "Остафьево" открыт, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города отметил, что открытие перехода является значимым событием для многих жителей района, поскольку станциями "Щербинка" и "Остафьево" каждый день пользуются тысячи людей.



"Сделали удобные входы и выходы около дома №8 на улице Новостроевской и дома №8 на улице Железнодорожной. Установили лифты для маломобильных граждан. Переход просторный, его ширина – 4 метра, длина – больше 90", – поделился мэр.



По его словам, теперь перемещаться между населенными пунктами Щербинки, которые разделены железнодорожными путями, станет безопаснее. Кроме того, благодаря переходу можно будет быстрее добраться и до остановок городского транспорта на улицах Новостроевской и Железнодорожной, добавил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам мэра столицы, данный участок магистрали проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем планируется создать три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону Варшавского шоссе, эстакаду в районе Поляны и путепровод на Варшавском шоссе на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе.

Участок снизит нагрузку на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД. Кроме того, благодаря ему появится комфортная связь Варшавского шоссе с Калужским и Киевским шоссе.