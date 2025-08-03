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03 августа, 13:15

Город

"Мой район. Новости": в Нагатинском Затоне появилась новая набережная

"Мой район. Новости": в Нагатинском Затоне появилась новая набережная

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Жители района Нагатинский Затон теперь могут прогуляться по уникальному променаду, который по протяженности превышает Воробьевскую набережную. Новый пешеходный маршрут открыт на территории музея-заповедника "Коломенское".

Особенность набережной – деревянный настил над водой, светлые павильоны с панорамным остеклением, смотровые площадки, места для отдыха и перголы для танцев или занятий йогой. Уже этой зимой вдоль набережной планируют залить каток длиной почти в два километра.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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