"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин дал старт возведению тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Графитовая ветка улучшит транспортное обслуживание свыше 1 миллиона человек. Среди них также жители Московской области, на территорию которой заходит новая линия.

В состав новой линии войдут 12 станций. Она пройдет от делового центра столицы за МКАД и в Красногорск. Таким образом, у жителей появятся несколько разных вариантов перемещения по городу. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую ветки метро.

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