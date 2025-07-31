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Новости

31 июля, 18:30

Мэр Москвы

"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

"Мой район. Новости": возведение тоннеля началось на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин объявил о запуске проходки нового тоннеля Рублево-Архангельской линии

Собянин и Воробьев дали старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: за два месяца проект "Лето в Москве" объединил более 30 млн гостей

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Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

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Сергей Собянин дал старт возведению тоннеля между станциями "Липовая Роща" и "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро. Графитовая ветка улучшит транспортное обслуживание свыше 1 миллиона человек. Среди них также жители Московской области, на территорию которой заходит новая линия.

В состав новой линии войдут 12 станций. Она пройдет от делового центра столицы за МКАД и в Красногорск. Таким образом, у жителей появятся несколько разных вариантов перемещения по городу. Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую ветки метро.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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