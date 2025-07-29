"Мой район. Новости": москвичи приступили к осмотру дома по реновации в Текстильщиках

Жители трех пятиэтажек на улице Артюхиной в Текстильщиках приступили к осмотру новых квартир в жилом комплексе, возведенном в рамках программы реновации.

Здание с улучшенной отделкой и удобной планировкой находится по соседству со старыми домами, поэтому москвичам не придется менять поликлиники, школы и детские сады. Рядом с комплексом расположены остановки семи автобусов и станции метро "Печатники" и "Волжская".

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