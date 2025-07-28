Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 18:20

Политика

"Мой район. Новости": выплату для сборов детей к школе предложили ввести в Госдуме

"Мой район. Новости": выплату для сборов детей к школе предложили ввести в Госдуме

США и ЕС заключили тарифную сделку почти на 1,5 трлн долларов

Вооруженные силы РФ нанесли поражение нескольким штурмовым бригадам ВСУ

В Госдуме доработали законопроект о запрете рекламы магических услуг

Новости мира: гуманитарная помощь поступила для 5 тыс семей сектора Газа

Ежегодная выплата для сборов ребенка к началу учебного года может появиться в России

Российские войска уничтожили две украинские гаубицы Д-30 в Сумской области

Новости мира: тайские деревни на границе с Камбоджей попали под авиационный удар

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электросудостроения СПбГМТУ

Путин по видеосвязи из Петербурга проверил ход учений ВМФ

В Госдуме предложили ввести в России ежегодную выплату в размере прожиточного минимума для того, чтобы помочь родителям собрать детей к школе к началу учебного года. На эти деньги можно будет купить форму, канцелярию и все необходимое.

На данный момент разом выделить такую сумму из семейного бюджета достаточно сложно, особенно, если школьников в семье несколько.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
политикаобществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика