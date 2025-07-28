28 июля, 18:20Политика
"Мой район. Новости": выплату для сборов детей к школе предложили ввести в Госдуме
В Госдуме предложили ввести в России ежегодную выплату в размере прожиточного минимума для того, чтобы помочь родителям собрать детей к школе к началу учебного года. На эти деньги можно будет купить форму, канцелярию и все необходимое.
На данный момент разом выделить такую сумму из семейного бюджета достаточно сложно, особенно, если школьников в семье несколько.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".