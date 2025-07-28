"Мой район. Новости": выплату для сборов детей к школе предложили ввести в Госдуме

В Госдуме предложили ввести в России ежегодную выплату в размере прожиточного минимума для того, чтобы помочь родителям собрать детей к школе к началу учебного года. На эти деньги можно будет купить форму, канцелярию и все необходимое.

На данный момент разом выделить такую сумму из семейного бюджета достаточно сложно, особенно, если школьников в семье несколько.

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