"Мой район. Новости": в Коммунарке построили школу более чем на 1 тыс учеников

В Коммунарке завершилось строительство новой школы. В сентябре здание на Новомихайловском шоссе будет готово открыть двери для более чем тысячи ребят. Учиться здесь будут с 1-го по 11-й класс.

Помимо кабинетов для занятий, здесь оборудованы IT-полигон, лаборатории, бассейн, спортивные залы и зоны для самостоятельных занятий. Рядом со школой создана зона для отдыха и площадка с навесами.

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