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Новости

23 июля, 16:00

Город

"Мой район. Новости": в Коммунарке построили школу более чем на 1 тыс учеников

"Мой район. Новости": в Коммунарке построили школу более чем на 1 тыс учеников

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В Коммунарке завершилось строительство новой школы. В сентябре здание на Новомихайловском шоссе будет готово открыть двери для более чем тысячи ребят. Учиться здесь будут с 1-го по 11-й класс.

Помимо кабинетов для занятий, здесь оборудованы IT-полигон, лаборатории, бассейн, спортивные залы и зоны для самостоятельных занятий. Рядом со школой создана зона для отдыха и площадка с навесами.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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