23 июля, 18:10Общество
"Мой район. Новости": ГОСТ по рюкзакам вступит в силу 1 августа
ГОСТ по школьным рюкзакам вступает в силу в августе 2025 года. С этого момента вес сумки для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников – 1 килограмма. Кроме того, рюкзак должен иметь светоотражающие элементы.
Вдобавок к этому, появился ГОСТ по школьной форме. Она должна носить светский характер и деловой стиль, а также быть эстетичной и удобной.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".