"Мой район. Новости": ГОСТ по рюкзакам вступит в силу 1 августа

ГОСТ по школьным рюкзакам вступает в силу в августе 2025 года. С этого момента вес сумки для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников – 1 килограмма. Кроме того, рюкзак должен иметь светоотражающие элементы.

Вдобавок к этому, появился ГОСТ по школьной форме. Она должна носить светский характер и деловой стиль, а также быть эстетичной и удобной.

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