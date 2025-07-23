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23 июля, 18:10

Общество

"Мой район. Новости": ГОСТ по рюкзакам вступит в силу 1 августа

"Мой район. Новости": ГОСТ по рюкзакам вступит в силу 1 августа

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ГОСТ по школьным рюкзакам вступает в силу в августе 2025 года. С этого момента вес сумки для учеников младших классов не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников – 1 килограмма. Кроме того, рюкзак должен иметь светоотражающие элементы.

Вдобавок к этому, появился ГОСТ по школьной форме. Она должна носить светский характер и деловой стиль, а также быть эстетичной и удобной.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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