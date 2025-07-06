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06 июля, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": переход к станциям метро появится на Ленинградском вокзале

"Мой район. Новости": переход к станциям метро появится на Ленинградском вокзале

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На Ленинградском вокзале откроют новый переход к станциям метро. Пассажиры смогут попасть на Сокольническую и Кольцевую линии, не выходя на улицу. Удобно после реконструкции станет добираться и до двух соседних вокзалов – Ярославского и Казанского.

Чтобы воссоздать исторический облик, специалисты изучили старинные документы и фотографии, начиная с 1873 года. Мастера уже расчищают своды, арки, декоративные элементы, а также осстанавливают оригинальные чугунные лестницы. Пассажиры увидят здание таким, каким его задумывал первый архитектор Константин Тон.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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