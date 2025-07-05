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Новости

05 июля, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" вышли на Ярославское направление

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" вышли на Ярославское направление

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На Ярославском направлении железной дороги начали курсировать поезда нового поколения "Иволга 4.0". Вагоны стали удобнее: больше входов, просторные кресла, есть кондиционеры и зарядки для гаджетов.

Максимальная скорость поездов – 160 километров в час, а интервал между составами сокращен в полтора раза. До конца года на линию выйдут еще 20 новых поездов, а парк полностью обновят к 2030 году.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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