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Новости

Новости

02 июля, 00:50

Город

"Мой район. Новости": московские медучреждения укомплектовали новым оборудованием

"Мой район. Новости": московские медучреждения укомплектовали новым оборудованием

Собянин: клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики

"Мой район. Новости": центр ментального здоровья открылся в Таганском районе

"Мой район. Новости": амбулаторию на улице Верхние Поля обновили

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"Мой район. Новости": центр быстрой хирургии открылся в детской Морозовской больнице

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С начала 2025 года в московские клиники поставили более 120 единиц оборудования для лучевой диагностики. Среди них – 75 рентген-аппаратов, которые оказывают минимальную нагрузку на организм, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы и аппараты для исследования сосудов экспертного класса.

Благодаря своим характеристикам новые аппараты помогают максимально быстро поставить диагноз и начать лечение, чем расширяют возможности московских клиник. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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