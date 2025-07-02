"Мой район. Новости": московские медучреждения укомплектовали новым оборудованием

С начала 2025 года в московские клиники поставили более 120 единиц оборудования для лучевой диагностики. Среди них – 75 рентген-аппаратов, которые оказывают минимальную нагрузку на организм, а также компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы и аппараты для исследования сосудов экспертного класса.

Благодаря своим характеристикам новые аппараты помогают максимально быстро поставить диагноз и начать лечение, чем расширяют возможности московских клиник. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".