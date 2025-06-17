"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт

Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в московском районе Аэропорт. Он расположился на третьем этаже общественного центра на улице Усиевича.

В новом современном офисе жителей встречают почти 50 окон приема. Это избавляет москвичей от необходимости идти за справками и документами в разные ведомства. Подать заявление на регистрацию брака, оплатить коммунальные услуги, выбрать ребенку садик, школу или записаться к врачу можно в одном месте.

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