00:05Мэр Москвы
"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт
Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в московском районе Аэропорт. Он расположился на третьем этаже общественного центра на улице Усиевича.
В новом современном офисе жителей встречают почти 50 окон приема. Это избавляет москвичей от необходимости идти за справками и документами в разные ведомства. Подать заявление на регистрацию брака, оплатить коммунальные услуги, выбрать ребенку садик, школу или записаться к врачу можно в одном месте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.