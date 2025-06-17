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Мэр Москвы

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в районе Аэропорт

Сергей Собянин открыл обновленный офис "Мои Документы" в районе Аэропорт

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Сергей Собянин поздравил московских медиков с профессиональным праздником

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Сергей Собянин открыл новый офис "Мои документы" в московском районе Аэропорт. Он расположился на третьем этаже общественного центра на улице Усиевича.

В новом современном офисе жителей встречают почти 50 окон приема. Это избавляет москвичей от необходимости идти за справками и документами в разные ведомства. Подать заявление на регистрацию брака, оплатить коммунальные услуги, выбрать ребенку садик, школу или записаться к врачу можно в одном месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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