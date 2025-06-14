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14 июня, 13:05

Город

"Мой район. Новости": Московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из вольеров животных

"Мой район. Новости": Московский зоопарк запустил онлайн-трансляции из вольеров животных

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Увидеть, как белая медведица Айка играет, обедает и плавает, теперь можно не выходя из дома. Новые трансляции из вольеров Московского зоопарка стали доступны на mos.ru. Онлайн-камеры установлены и у дальневосточного леопарда Мизера, и у пумы Габриэля.

Пользователи могут наблюдать не только за повседневной жизнью животных, но и за тем, как сотрудники ухаживают за ними и проводят плановые осмотры. Все трансляции доступны в часы работы зоопарка.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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