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Новости

07 июня, 16:10

Город

"Мой район. Новости": более 20 тыс младенцев родились в ГКБ им Ворохобова за 3 года

"Мой район. Новости": более 20 тыс младенцев родились в ГКБ им Ворохобова за 3 года

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За три года более 20 тысяч малышей родились в самом крупном перинатальном центре страны при городской больнице имени Ворохобова . Врачи помогают им не только появиться на свет, но и справиться с болезнями. В критической ситуации операции проводят сразу после родов.

Кроме того, в центре выхаживают недоношенных детей. Самый маленький пациент в истории центра весил всего 415 граммов. В стенах больницы работают самые лучшие специалисты, которые используют передовые технологии, в том числе более 200 единиц оборудования экспертного класса.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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