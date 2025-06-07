"Мой район. Новости": более 20 тыс младенцев родились в ГКБ им Ворохобова за 3 года

За три года более 20 тысяч малышей родились в самом крупном перинатальном центре страны при городской больнице имени Ворохобова . Врачи помогают им не только появиться на свет, но и справиться с болезнями. В критической ситуации операции проводят сразу после родов.

Кроме того, в центре выхаживают недоношенных детей. Самый маленький пациент в истории центра весил всего 415 граммов. В стенах больницы работают самые лучшие специалисты, которые используют передовые технологии, в том числе более 200 единиц оборудования экспертного класса.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".