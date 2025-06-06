"Мой район. Новости": благоустройство проходит возле строящейся станции "ЗИЛ" в Москве

Благоустройство проходит возле строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии Московского метрополитена. Строители занимаются созданием дорожного полотна. Здесь уложат асфальт и гранитную плитку, а также озеленят территорию. Новое современное пространство станет продолжением парка Тюфелева роща.

Как сообщил Сергей Собянин, масштабное благоустройство проходит сразу у нескольких будущих станций подземки, в их числе "Вавиловская" и "Крымская". Каждый проект уникален, при разработке учитывают место расположения станции и пожелания жителей.

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