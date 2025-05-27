27 мая, 05:35Город
"Мой район. Новости": в Уваровском переулке заменят все лифты в 17-этажном доме
В жилом 17-этажном доме в Уваровском переулке в районе Митино обновят все лифтовое оборудование. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых подъемниках. Это часть программы капитального ремонта жилфонда.
Новые лифты будут безопасными и удобными – с кнопками со шрифтом Брайля, системой связи с диспетчером и кабинами, останавливающимися точно вровень с полом.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".