"Мой район. Новости": в Уваровском переулке заменят все лифты в 17-этажном доме

В жилом 17-этажном доме в Уваровском переулке в районе Митино обновят все лифтовое оборудование. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых подъемниках. Это часть программы капитального ремонта жилфонда.

Новые лифты будут безопасными и удобными – с кнопками со шрифтом Брайля, системой связи с диспетчером и кабинами, останавливающимися точно вровень с полом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".