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27 мая, 05:35

Город

"Мой район. Новости": в Уваровском переулке заменят все лифты в 17-этажном доме

"Мой район. Новости": в Уваровском переулке заменят все лифты в 17-этажном доме

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В жилом 17-этажном доме в Уваровском переулке в районе Митино обновят все лифтовое оборудование. Речь идет как о пассажирских, так и о грузовых подъемниках. Это часть программы капитального ремонта жилфонда.

Новые лифты будут безопасными и удобными – с кнопками со шрифтом Брайля, системой связи с диспетчером и кабинами, останавливающимися точно вровень с полом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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