"Мой район. Новости": в Новокосине открыли патриотический клуб имени Героя России Фадина

В школе на улице Новокосинской открыли военно-патриотический клуб и парту имени Героя России Евгения Фадина. Он командовал расчетом беспилотников и погиб в зоне СВО, спасая товарищей. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

В клубе школьники будут изучать историю, основы военного дела и развивать навыки управления дронами. За партой героя смогут сидеть лучшие ученики.

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