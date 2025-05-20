20 мая, 06:10Общество
"Мой район. Новости": в Новокосине открыли патриотический клуб имени Героя России Фадина
В школе на улице Новокосинской открыли военно-патриотический клуб и парту имени Героя России Евгения Фадина. Он командовал расчетом беспилотников и погиб в зоне СВО, спасая товарищей. Посмертно ему присвоили звание Героя России.
В клубе школьники будут изучать историю, основы военного дела и развивать навыки управления дронами. За партой героя смогут сидеть лучшие ученики.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".