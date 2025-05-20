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20 мая, 06:10

Общество

"Мой район. Новости": в Новокосине открыли патриотический клуб имени Героя России Фадина

"Мой район. Новости": в Новокосине открыли патриотический клуб имени Героя России Фадина

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В школе на улице Новокосинской открыли военно-патриотический клуб и парту имени Героя России Евгения Фадина. Он командовал расчетом беспилотников и погиб в зоне СВО, спасая товарищей. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

В клубе школьники будут изучать историю, основы военного дела и развивать навыки управления дронами. За партой героя смогут сидеть лучшие ученики.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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