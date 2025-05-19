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19 мая, 10:45

Город

"Мой район. Новости": в Парке Горького оборудовали пляжную зону у Пионерского пруда

"Мой район. Новости": в Парке Горького оборудовали пляжную зону у Пионерского пруда

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На Пионерском пруду в Парке Горького предстоящим летом можно будет купаться и загорать. Для отдыхающих оборудовали пляжную зону с пологим спуском к воде, очистили дно и сделали песчаное ложе. Плавать в пруду смогут как взрослые, так и дети.

Вокруг установили лежаки, лавочки и урны. Также для безопасности будет работать мобильный пункт очистки воды. Около пруда возвели павильоны с раздевалками, душевыми и туалетами. Открыты кафе и прокат пляжного инвентаря.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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