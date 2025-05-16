В парке "Крылатские холмы" создадут зоны для спорта и отдыха

В Москве продолжается благоустройство парка "Крылатские холмы". Проект предусматривает четкое разделение зон для активного и спокойного отдыха. В парке появятся маунтин-байк точка, новые велотрассы и экотропы. Благодаря этому спортсмены и отдыхающие смогут комфортно проводить время, не мешая друг другу.

Как отмечают эксперты, развитие велоинфраструктуры стало частью городских программ. Сейчас в столице уже более 500 километров велодорожек – это в 1,5 раза больше, чем четыре года назад. В проекте "Крылатских холмов" также делают акцент на безопасность и удобство всех посетителей.

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