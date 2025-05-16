"Мой район. Новости": парк с причалами создадут на Карамышевской набережной

Карамышевская набережная начала менять свои облик. Там создадут уютный парк у воды с причалами, пешеходными дорожками, а также детскими и спортивными площадками. Они позволят жителям и гостям города с удовольствием проводить свободное время на природе.

Работы будут вестись в два этапа. Первый планируют завершить в 2027 году. К этому моменту строителям нужно серьезно укрепить берег, переложить коммуникации, переделать причалы и благоустроить территорию.

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