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15 апреля, 16:40

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В Москве обсудили роль Великой Победы в истории страны и мира

В Москве обсудили роль Великой Победы в истории страны и мира

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Россия в этом году отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Какую роль эта священная дата играет в истории нашей страны и всего мира? Как мероприятия в честь Года защитника Отечества помогают сохранить историческую память поколений? Что значит быть настоящим патриотом? Почему именно сегодня важно научить молодежь ценить вклад страны в укрепление мира и борьбу с нацизмом? Как примеры современных героев и участников СВО помогают в формировании сознания современной молодежи?

Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • начальник управления по общественным проектам государственного фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов;
  • председатель Ассоциации ветеранов СВО города Москвы Владислав Гусев;
  • гвардии капитан ВДВ, участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков.

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