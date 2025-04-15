15 апреля, 16:40События
В Москве обсудили роль Великой Победы в истории страны и мира
Россия в этом году отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Какую роль эта священная дата играет в истории нашей страны и всего мира? Как мероприятия в честь Года защитника Отечества помогают сохранить историческую память поколений? Что значит быть настоящим патриотом? Почему именно сегодня важно научить молодежь ценить вклад страны в укрепление мира и борьбу с нацизмом? Как примеры современных героев и участников СВО помогают в формировании сознания современной молодежи?
Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- начальник управления по общественным проектам государственного фонда "Защитники Отечества" Михаил Артамонов;
- председатель Ассоциации ветеранов СВО города Москвы Владислав Гусев;
- гвардии капитан ВДВ, участник СВО, директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина" Иван Бондюков.