В Москве обсудили роль Великой Победы в истории страны и мира

Россия в этом году отмечает 80-ю годовщину Великой Победы. Какую роль эта священная дата играет в истории нашей страны и всего мира? Как мероприятия в честь Года защитника Отечества помогают сохранить историческую память поколений? Что значит быть настоящим патриотом? Почему именно сегодня важно научить молодежь ценить вклад страны в укрепление мира и борьбу с нацизмом? Как примеры современных героев и участников СВО помогают в формировании сознания современной молодежи?

Об этом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: