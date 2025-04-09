Диетолог Пристанский: задержка и сливание жидкости влияют на вес тела человека

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Задержка и сливание жидкости влияют на вес тела человека и его состояние. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский, сообщает "Радио 1".

По словам специалиста, на вес тела также влияют скопление и утечка каловых масс и другие факторы. Как отметил Пристанский, в один день человек может весить 76 килограммов, однако позже его вес может достичь 80 килограммов, хотя визуальных изменений не будет видно.

"Самый оптимальный вариант измерения собственных пропорций – зеркало", – добавил он.

Также нутрициолог заявил, что при "построении" тела важно обращать внимание на питание и тренировки. Последние, например, можно проводить три или четыре раза в неделю длительностью час или полтора часа.

В то же время человеку необходимо составить план питания, учесть калорийность, конкретные продукты, при употреблении которых он сможет нарастить мышцы.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что белковые продукты и напитки с кофеином положительно влияют на скорость обмена веществ. Она отметила, что скорость метаболизма может снижаться с возрастом и из-за дефицита мышечной массы, что приводит к набору лишнего веса.

Однако ускорить метаболизм можно с помощью рациона, обратила внимание врач. Она посоветовала употреблять курицу, яйца, тофу, молочные продукты с жирностью до 5%, хек, треску или минтай.