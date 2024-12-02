Москвичи остались без денег из-за внезапно закрывшегося фитнес-клуба

Фитнес-клуб "А9 фитнес" внезапно закрылся на Большой Семеновской улице. На двери повесили объявление с номером телефона, который оказался недоступным. По словам клиентов заведения, с подобным они уже сталкивались.

Позже в группе учреждения сообщили, что помещение, где располагался клуб, сдадут под офисы. Тем, у кого действуют абонементы, обещают помочь. Однако сотрудники центра заявили, что им не выплачивают заработную плату.

Так, из-за этого менеджер отдела продаж подал в суд на владельца. Он уточнил, что официально трудоустроен там никто не был, а зарплата не выплачивалась вовремя никогда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.