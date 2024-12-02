Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 12:30

Происшествия

Москвичи остались без денег из-за внезапно закрывшегося фитнес-клуба

Москвичи остались без денег из-за внезапно закрывшегося фитнес-клуба

Москва 24 узнала, подготовили ли горожане подарки к Новому году

"Доктор 24": терапевт рассказала, как улучшить состояние микробиома

Т-Банк запустил масштабный образовательный проект ко Дню математика

Победившая в конкурсе "Миссис Планета" москвичка рассказала о своей настоящей профессии

Врачи больницы имени Буянова спасли пациента с аутоиммунным энцефалитом

Число случаев микоплазменной пневмонии выросло в России

Гололедица в Москве задержится до 3 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 декабря

Россиян предупредили о начислении пени за неуплату налогов

Фитнес-клуб "А9 фитнес" внезапно закрылся на Большой Семеновской улице. На двери повесили объявление с номером телефона, который оказался недоступным. По словам клиентов заведения, с подобным они уже сталкивались.

Позже в группе учреждения сообщили, что помещение, где располагался клуб, сдадут под офисы. Тем, у кого действуют абонементы, обещают помочь. Однако сотрудники центра заявили, что им не выплачивают заработную плату.

Так, из-за этого менеджер отдела продаж подал в суд на владельца. Он уточнил, что официально трудоустроен там никто не был, а зарплата не выплачивалась вовремя никогда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопроисшествиявидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликАнгелина Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика