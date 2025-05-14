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14 мая, 05:15

Общество

"Мой район. Новости": в Щербинке пройдут военно-спортивные сборы для подростков

"Мой район. Новости": в Щербинке пройдут военно-спортивные сборы для подростков

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В районе Щербинка проходят тренировки для будущих участников военно-спортивного лагеря "Жуков". Ребята осваивают полосу препятствий и готовятся к тактическим и медицинским занятиям. Жить подростки будут в палатках, а питание им обеспечат пять раз в день.

Участвовать в летней смене можно бесплатно, при условии прохождения конкурсного отбора. Подать заявку нужно до 15 мая на платформе МЭШ.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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