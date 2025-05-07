07 мая, 06:25Общество
"Мой район. Новости": столичным школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ
Известные психологи и блогеры расскажут столичным школьникам, как справиться с волнением перед ЕГЭ. Бесплатные лекции будут проходить до конца мая на крупнейших площадках города.
Первая состоится 11 мая в 14:00 в Театре на Цветном. С учениками встретятся кандидат психологический наук, телеведущая и многодетная мама Лариса Суркова и блогер Леша Янгер.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".