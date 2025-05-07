"Мой район. Новости": столичным школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ

Известные психологи и блогеры расскажут столичным школьникам, как справиться с волнением перед ЕГЭ. Бесплатные лекции будут проходить до конца мая на крупнейших площадках города.

Первая состоится 11 мая в 14:00 в Театре на Цветном. С учениками встретятся кандидат психологический наук, телеведущая и многодетная мама Лариса Суркова и блогер Леша Янгер.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".