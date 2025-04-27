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27 апреля, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": в Москве стартовал сезон речной навигации

"Мой район. Новости": в Москве стартовал сезон речной навигации

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В столице открылся сезон летней речной навигации. Москвичи вновь могут отправиться в путешествие на теплоходе, в том числе с Южного речного вокзала. В этом году речное сообщение охватит десятки городов, среди них Санкт-Петербург, Ярославль, Казань и Самара.

Спрос на речной транспорт растет – в прошлом году было совершено на 15% больше отправлений, чем годом ранее. В этом сезоне планируется открыть еще один маршрут – от Новоспасского причала до ЗИЛа.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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