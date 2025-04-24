"Мой район. Новости": вокзал Петровско-Разумовская станет точкой экономического роста

В Москве появится еще одна точка экономического роста и деловой активности. Ей станет городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1. Со всеми торговыми объектами, офисами и апартаментами он сохранит свою главную функцию крупнейшего хаба на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырского, Тимирязевского и Марфино.

С появлением нового вокзала москвичи смогут бесплатно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".