"Мой район. Новости": поезд "Иволга 3.0" впервые поехал по Ярославскому направлению

Поезд "Иволга 3.0" впервые отправился по Ярославскому направлению Московской железной дороги в тестовом режиме без пассажиров. Специалисты проверяют взаимодействие современных составов с платформами и контактной сетью, а также другие технические нюансы.

Новейшие российские "Иволги" уже успешно работают на Московских центральных диаметрах. Эти поезда тихие и могут развивать скорость до 160 километров в час.

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