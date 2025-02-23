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23 февраля, 17:10

Транспорт

"Мой район. Новости": поезд "Иволга 3.0" впервые поехал по Ярославскому направлению

"Мой район. Новости": поезд "Иволга 3.0" впервые поехал по Ярославскому направлению

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Поезд "Иволга 3.0" впервые отправился по Ярославскому направлению Московской железной дороги в тестовом режиме без пассажиров. Специалисты проверяют взаимодействие современных составов с платформами и контактной сетью, а также другие технические нюансы.

Новейшие российские "Иволги" уже успешно работают на Московских центральных диаметрах. Эти поезда тихие и могут развивать скорость до 160 километров в час.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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