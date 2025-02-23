23 февраля, 17:10Транспорт
"Мой район. Новости": поезд "Иволга 3.0" впервые поехал по Ярославскому направлению
Поезд "Иволга 3.0" впервые отправился по Ярославскому направлению Московской железной дороги в тестовом режиме без пассажиров. Специалисты проверяют взаимодействие современных составов с платформами и контактной сетью, а также другие технические нюансы.
Новейшие российские "Иволги" уже успешно работают на Московских центральных диаметрах. Эти поезда тихие и могут развивать скорость до 160 километров в час.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".