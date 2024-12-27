"Мой район. Новости": новый мост открылся между Филевской и Мнёвниковской поймами

Москву-реку украсил эффектный мост яркого алого цвета. Он соединил Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. Доехать в районы на западе столицы стало проще и быстрее. Транспортная доступность улучшилась для 300 тысяч человек.

Теперь людям удобно добираться до станций метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии. Автомобилисты тоже оценили преимущества. Появилась дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду.

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