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27 декабря, 07:40

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"Мой район. Новости": новый мост открылся между Филевской и Мнёвниковской поймами

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Москву-реку украсил эффектный мост яркого алого цвета. Он соединил Хорошёво-Мнёвники и Филевский Парк. Доехать в районы на западе столицы стало проще и быстрее. Транспортная доступность улучшилась для 300 тысяч человек.

Теперь людям удобно добираться до станций метро "Мнёвники" и "Терехово" Большой кольцевой линии. Автомобилисты тоже оценили преимущества. Появилась дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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