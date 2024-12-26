Экскурсию для участников "Московского долголетия" и детей-сирот провели в столице

В преддверии Нового года в Москве организовали экскурсию по городу. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в путешествие по столице отправились участники проекта "Московское долголетие" и ребята из центров для детей-сирот.

Они посетили главные достопримечательности города, в том числе колесо обозрения на ВДНХ, и полюбовались панорамными пейзажами. Также детей научили делать елочные игрушки и подарили им подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.