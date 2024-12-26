Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 12:30

Общество

Экскурсию для участников "Московского долголетия" и детей-сирот провели в столице

Экскурсию для участников "Московского долголетия" и детей-сирот провели в столице

В новогоднюю ночь москвичей ждет оттепель

Эксперты рассказали, как избежать пожара из-за новогодней елки

"Доктор 24": врач рассказала, как позаботиться о безопасности детей в новогодние каникулы

"Это Москва. Бизнес": майонез

Новости часа: объем венчурных инвестиций в технологические компании будет увеличен

Москвичи выбирают цвет города на 2025 год в телеграм-канале "Москва 24"

До плюс 2 градусов ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Оттепель и гололедица ожидаются в Москве 26 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 26 декабря

В преддверии Нового года в Москве организовали экскурсию по городу. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, в путешествие по столице отправились участники проекта "Московское долголетие" и ребята из центров для детей-сирот.

Они посетили главные достопримечательности города, в том числе колесо обозрения на ВДНХ, и полюбовались панорамными пейзажами. Также детей научили делать елочные игрушки и подарили им подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородновый год 2025видеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика