"Мой район. Новости": две трамвайные линии откроют в Москве

В Москве откроют еще две трамвайные линии. Пассажиры смогут без пересадок доехать от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара. Также трамваи вернутся на Трифоновскую улицу. Специалисты отделяют трамвайные пути от автомобильных дорог и приподнимают остановки.

Трамваи в последнее время становятся все более популярными в столице. Москвичи каждый день совершают порядка 700 тысяч поездок.

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