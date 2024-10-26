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26 октября, 08:20

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"Мой район. Новости": комната психологической разгрузки открылась в поликлинике Москвы

"Мой район. Новости": комната психологической разгрузки открылась в поликлинике Москвы

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В детской поликлинике на Ленской улице у врачей и медсестер появилась комната психологической разгрузки. Здесь можно посидеть в массажном кресле, снять напряжение с помощью очков виртуальной реальности, включить аромалампу и расслабляющую музыку.

По словам заведующей Центром здоровья ГБУЗ "Городская поликлиника № 11 ДЗМ" Любови Стрижиченко, комната психологической разгрузки помогает в восстановлении сотрудников. Такие кабинеты появились в рамках городской программы обновления амбулаторного звена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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