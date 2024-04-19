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19 апреля, 10:15

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"Мой район. Новости": больница имени Буянова стала площадкой для стажировки студентов

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В Москве началась стажировка будущих врачей в "Школе профессионального роста". Одной из таких площадок стала городская клиническая больница имени Буянова в Царицыне. Стажироваться в этом учреждении будут три студента-ординатора.

В рамках седьмого потока программы студенты будут работать на современных аппаратах. Все процедуры проводятся под руководством действующих врачей. Стажировка длится полгода, а после ее завершения будущие специалисты смогут трудоустроиться.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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