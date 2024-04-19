"Мой район. Новости": больница имени Буянова стала площадкой для стажировки студентов

В Москве началась стажировка будущих врачей в "Школе профессионального роста". Одной из таких площадок стала городская клиническая больница имени Буянова в Царицыне. Стажироваться в этом учреждении будут три студента-ординатора.

В рамках седьмого потока программы студенты будут работать на современных аппаратах. Все процедуры проводятся под руководством действующих врачей. Стажировка длится полгода, а после ее завершения будущие специалисты смогут трудоустроиться.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".