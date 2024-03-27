Более 6 тысяч школьников обучаются в столичных медицинских классах, открытых в 136 учебных заведениях Москвы. Их воспитанники не только углубленно изучают химию и биологию, но и закрепляют теоретические знания на практике.

Так, ребята посещают московские поликлиники. Там они учатся измерять пульс, делать ЭКГ и расшифровывать анализы. А в Боткинской больнице школьникам показывают, как в операционных работает высокотехнологичное оборудование и как устроено приемное отделение неотложной помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.