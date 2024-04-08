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08 апреля, 07:15

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Предпрофессиональные классы появятся во всех районах Москвы в ближайшие годы

Предпрофессиональные классы появятся во всех районах Москвы в ближайшие годы

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Предпрофессиональные классы всех направлений должны появиться в каждом районе Москвы в ближайшие пять лет. Также в программе развития столичного образования – практикумы по подготовке к ЕГЭ и повышение качества преподавания.

Выше благодаря новым подходам в образовании становятся результаты госэкзаменов. Число выпускников, набравших высокие баллы, выросло за последние 10 лет с 11 тысяч до 56 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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