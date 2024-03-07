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07 марта, 00:35

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"Мой район. Новости": в Москве усилили контроль качества воды

"Мой район. Новости": в Москве усилили контроль качества воды

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В Москве в преддверии весеннего половодья усилили контроль качества воды. Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны работают в усиленном режиме.

Воду в устьях малых рек и притоках исследуют четыре раза в день. Чтобы данные были объективными, специалисты берут за основу показатели разной глубины. Это позволяет выявить источники загрязнения и ограничить попадание вредных веществ вместе с талым снегом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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