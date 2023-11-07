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Новости

07 ноября, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": рождаемость в Москве

"Жизнь в большом городе": рождаемость в Москве

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За пять лет в Москве обновили не только 40% медицинской инфраструктуры, но и многие детские больницы. А еще с 2023 года столица расширила программу скрининга новорожденных. Кроме того, в Москве стали использовать новые методы ПЦР для выявления спинальной мышечной атрофии и первичного иммунитета.

Какие программы для здоровья мам и малышей работают в столице? Как меняется акушерско-гинекологическая служба? И на какую материальную помощь могут рассчитывать родители? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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