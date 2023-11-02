Городские службы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 3 по 6 ноября включительно, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В преддверии Дня народного единства все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", – рассказал заммэра.

По словам Бирюкова, к дежурству приступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, оснащенные спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения.

Заммэра рассказал, что специалисты установят особый режим по соблюдению мер противопожарной безопасности рядом с жилыми и нежилыми объектами. Также к работе готовы порядка 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.

Бирюков добавил, что эксперты усилят контроль за инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктурами. Он заявил, что в Москве существует необходимый резерв мощности для бесперебойной работы.

В праздничные дни комплекс городского хозяйства особое внимание уделит уборке дорог, пешеходных зон и дворов. А также будет задействовано необходимое число коммунальной техники и бригад ручной уборки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День народного единства, 4 ноября, в Москве парковка будет бесплатной. Градоначальник уточнил, что 6 ноября за парковку также платить не надо. По его словам, 5 ноября будет действовать воскресный режим – платно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.



Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве