19 октября, 19:00Экономика
"Жизнь в большом городе": московские разработки
Московский инновационный кластер запатентовал около 20 тысяч изобретений – на четверть больше, чем в 2022 году. Разработки столичных компаний востребованы по всему миру: поставки идут в десятки стран, в том числе в самые отдаленные. В этом году для предпринимателей организовали переговоры в Марокко, Саудовской Аравии, Иране и Кувейте.
Над чем работают инженеры и ученые? И как современные технологии использует город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".
Программа: Жизнь в большом городе