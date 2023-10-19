"Жизнь в большом городе": московские разработки

Московский инновационный кластер запатентовал около 20 тысяч изобретений – на четверть больше, чем в 2022 году. Разработки столичных компаний востребованы по всему миру: поставки идут в десятки стран, в том числе в самые отдаленные. В этом году для предпринимателей организовали переговоры в Марокко, Саудовской Аравии, Иране и Кувейте.

Над чем работают инженеры и ученые? И как современные технологии использует город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".