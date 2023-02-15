Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:00

Город

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Завтраки

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Завтраки

Трамваи № 32 и 46 начали курсировать через Госпитальную площадь в столице

Новости часа: Лавров заявил, что Запад нарушает свои обязательства, отменяя российские СМИ

Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

Началась облицовка светодинамического фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

Трамвайные маршруты через Госпитальную площадь вновь заработали в Москве

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

В Москве вновь заработали трамвайные маршруты через Госпитальную площадь

Новости часа: боевика полка "Азов" задержали в Ростове-на-Дону

Парковка в Москве будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Завтрак москвича может полностью состоять из московских продуктов. Например, колбасные изделия готовят на 24 предприятиях столицы, а хлеб – на 70. Всего в городе больше 200 производств пищевой промышленности.

Как налажен процесс импортозамещения в этой отрасли? Из чего делают смеси, йогурты, хлопья, снеки? И часто ли москвичи завтракают в кафе и ресторанах?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
городвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика