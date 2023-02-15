"Жизнь в большом городе": сделано в Москве. Завтраки

Завтрак москвича может полностью состоять из московских продуктов. Например, колбасные изделия готовят на 24 предприятиях столицы, а хлеб – на 70. Всего в городе больше 200 производств пищевой промышленности.

Как налажен процесс импортозамещения в этой отрасли? Из чего делают смеси, йогурты, хлопья, снеки? И часто ли москвичи завтракают в кафе и ресторанах?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".