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Новости

25 ноября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": Москва для детей

"Жизнь в большом городе": Москва для детей

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С начала 2022/23 учебного года на портал mos.ru поступило больше 2,5 миллионов онлайн-заявок на зачисление ребят в кружки и секции. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Какие дополнительные занятия пользуются наибольшим спросом? Чему там учат школьников, какие таланты развивают? Как эти навыки помогают школьникам находить свое призвание и профессию? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
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