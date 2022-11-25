"Жизнь в большом городе": Москва для детей

С начала 2022/23 учебного года на портал mos.ru поступило больше 2,5 миллионов онлайн-заявок на зачисление ребят в кружки и секции. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Какие дополнительные занятия пользуются наибольшим спросом? Чему там учат школьников, какие таланты развивают? Как эти навыки помогают школьникам находить свое призвание и профессию? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".