"Жизнь в большом городе": банковские мошенники

Мошенники находят новые уловки, чтобы выманить деньги у доверчивых людей. Только за последние три месяца злоумышленники украли у россиян 3 миллиарда рублей. Вернуть удалось только 7% от похищенного, поскольку в большинстве случаев люди добровольно перечисляли деньги.

Какие новые схемы придумали преступники? Есть ли от них защита? И что делать, если вы все-таки стали жертвой обмана? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".