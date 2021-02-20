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Общество

19:00

"Жизнь в большом городе": отток мигрантов

общество видео Анна Хрупина

Из Москвы собираются выдворить 180 иностранных граждан, которые без патентов трудились на крупных стройках. Нелегальных рабочих обнаружила городская проверка. Почему работодатели не зарегистрировали своих сотрудников, уже выясняют.

А ведь в столице и без того дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. С началом пандемии многие мигранты уехали домой и не вернулись. Москвичи же не торопятся занимать освободившиеся рабочие места, даже несмотря на безработицу.

С чем это связано и как город решает проблему нехватки рабочих рук? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе

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