"Жизнь в большом городе": отток мигрантов

Из Москвы собираются выдворить 180 иностранных граждан, которые без патентов трудились на крупных стройках. Нелегальных рабочих обнаружила городская проверка. Почему работодатели не зарегистрировали своих сотрудников, уже выясняют.

А ведь в столице и без того дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. С началом пандемии многие мигранты уехали домой и не вернулись. Москвичи же не торопятся занимать освободившиеся рабочие места, даже несмотря на безработицу.

С чем это связано и как город решает проблему нехватки рабочих рук? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".