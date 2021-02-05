"Жизнь в большом городе": трудности развода

2020 год создал тренд на разводы, а 2021 год постарался упростить эту малоприятную процедуру. Теперь, чтобы развестись, супругам больше не нужно подстраиваться по времени друг к другу и вместе штурмовать кабинет нотариуса. Все можно сделать порознь.

Уточняется, что женщина может прийти к одному специалисту, а мужчина – к другому. Потом нотариусы встретятся и обсудят все нюансы.

Кто готов прожить с одним человек всю жизнь? И нужен ли для этого штамп в паспорте? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".