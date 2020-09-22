"Жизнь в большом городе": здоровый образ жизни

Специалисты заявляют, что пандемия COVID-19 подтолкнула присмотреться к своему здоровью. Во время самоизоляции, кроме гречки, россияне активно скупали продукты для здорового питания.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с марта по май спрос на диетические продукты вырос почти на 50%. Одними из самых популярных продуктов в период пандемии стали масло льна, растительное молоко и семена чиа.

Также эксперты подсчитали, что россияне перешли на продукты с низким содержанием соли, сахара и жира. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".