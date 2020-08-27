В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку

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Врачи в Чебоксарах прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение, сообщает РИА Новости.

Операцию провели в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Руководил операцией главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов.

У девочки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Уже на первые сутки после операции к ней вернулось зрение. Через пять дней после операции ребенка выписали.

Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина провели сложнейшую операцию по реконструкции пищевода пожилому пациенту. Сообщалось, что данная операция не имела аналогов в мировой практике.