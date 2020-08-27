В Чувашии врачи вернули зрение слепому ребенку

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Врачи в Чебоксарах прооперировали шестилетнюю слепую пациентку из Марий Эл, вернув ей зрение, сообщает РИА Новости.
Операцию провели в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Руководил операцией главный внештатный специалист-офтальмолог минздрава Чувашии Дмитрий Арсютов.
У девочки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени, -18, и полная слепота. Уже на первые сутки после операции к ней вернулось зрение. Через пять дней после операции ребенка выписали.
Ранее врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина провели сложнейшую операцию по реконструкции пищевода пожилому пациенту. Сообщалось, что данная операция не имела аналогов в мировой практике.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: