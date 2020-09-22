Квалификационная коллегия удовлетворила отставку главы Мосгорсуда Егоровой

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия главы Мосгорсуда Ольги Егоровой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Решение принято единогласно", – огласил решение один из членов ВККС.
11 сентября Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Ранее на эту должность был рекомендован Михаил Птицын. Его кандидатуру выдвинула Высшая квалификационная коллегия судей.
Егорова находилась на посту председателя Мосгорсуда с 2000 года. Она является кандидатом юридических наук, профессором кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия.
Должность председателя Мосгорсуда назначается указом президента сроком на шесть лет. В работу председателя входит организация работы суда, в том числе распределение обязанностей и установка правил внутреннего распорядка, а также сбор совета президиума и анализ жалоб на работу нижестоящих судов.
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