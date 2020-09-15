"Жизнь в большом городе": инновации в медицине

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в конце этого года. Об этом заявил Сергей Собянин. К этому времени должны наладить промышленное производство вакцины. В первую очередь прививать начнут россиян из групп риска – медиков и учителей, например.

Однако кто-то решил не дожидаться официального запуска вакцинации и уже сейчас записался в добровольцы. В Москве их около 25 тысяч человек, но допускают к прививке не всех. Есть строгий отбор. Прежде, чем сделать прививку, необходимо пройти обследование. Сделать это можно как в государственных больницах, так и в частных клиниках. Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".