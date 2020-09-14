Мурашко объяснил рост заболеваемости COVID-19 отпусками

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России довольно стабильная.
Однако в некоторых регионам есть небольшие изменения по количеству пациентов, заявил глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, это связано с возвращением из отпусков и повышением активности населения. Мурашко также отметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем правильно.
Он указал, что в российских медицинских учреждениях сейчас остаются более 90 тысяч заболевших коронавирусом. В то же время врачи уже научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе. Для медиков разработали уже восьмую версию методических рекомендаций по лечению людей, заболевших COVID-19.
Также глава ведомства рассказал, что в России созданы новые правила по контролю за вакцинами в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Мурашко подчеркнул, что страна "имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте".
Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.
За последние сутки в России выявили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. Всего в стране зарегистрирован 1 062 811 случай заболевания.
Вакцину "Спутник V" получат больше миллиарда человек
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