Система контроля за гражданским оборотом вакцин является самой современной – Мурашко

Фото: Минздрав РФ
Российская Федерация прошла специальную квалификацию ВОЗ и имеет самую современную систему контроля за гражданским оборотом вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале "Россия 1".
"Хочу сказать, что <...> созданы новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте", – поделился глава ведомства.
При этом Мурашко добавил, что в контроле участвуют специальные лаборатории, а также эксперты.
За последние сутки в России выявили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. Всего в стране зарегистрирован 1 062 811 случай заболевания.
Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.
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