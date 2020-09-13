Система контроля за гражданским оборотом вакцин является самой современной – Мурашко

Фото: Минздрав РФ

Российская Федерация прошла специальную квалификацию ВОЗ и имеет самую современную систему контроля за гражданским оборотом вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на телеканале "Россия 1".

"Хочу сказать, что <...> созданы новые правила по контролю за вакцинами уже в гражданском обороте. РФ прошла переквалификацию Всемирной организации здравоохранения и имеет самую современную систему контроля за нахождением вакцины в гражданском обороте", – поделился глава ведомства.

При этом Мурашко добавил, что в контроле участвуют специальные лаборатории, а также эксперты.

За последние сутки в России выявили 5 449 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. Всего в стране зарегистрирован 1 062 811 случай заболевания.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до понедельника, 14 сентября.