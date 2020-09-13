В российских больницах находятся 90 тыс пациентов с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Более 90 тысяч заболевших коронавирусом сейчас остаются в российских медицинских учреждениях. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко телеканалу "Россия 1".
"Мы должны в первую очередь помнить, что заболеваемость в Российской Федерации еще имеет место и в стационарных учреждениях сегодня на лечении находятся 90 с небольшим тысяч человек", – сообщил Мурашко.
По словам главы ведомства, врачи уже научились управлять инфекцией значительно лучше, чем на начальном этапе. Кроме того, Мурашко уточнил, что для медиков разработали восьмую версию методических рекомендаций по лечению людей, заболевших COVID-19.
Основным фактором для предотвращения тяжелых последствий заболевания, по словам главы Минздрава, является своевременное обращение к врачу. Люди с эндокринными заболеваниями, артериальной гипертензией, лишним весом относятся к наиболее уязвимой категории, сказал Мурашко.
За последние сутки в РФ выявили 5 449 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах.
Ранее Мурашко отмечал, что вакцина "Спутник V" будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса.
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